Очевидцев смертельной аварии на автодороге «Ижевск-Ува» ищут в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: hibiny.com фото: hibiny.com

Столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте происшествия.Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8-912-003-27-21, либо по телефону дежурной части УГИБДД: 940-700 и 940-701.