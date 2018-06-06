Очевидцев смертельной аварии на автодороге «Ижевск-Ува» ищут в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: hibiny.com
Очевидцев смертельной аварии ищут в Удмуртии. Произошла она 24 апреля 2018 года, около 06:30, на 14 км автодороги «Ижевск-Ува», проходящей по территории Завьяловского района.

Столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте происшествия.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8-912-003-27-21, либо по телефону дежурной части УГИБДД: 940-700 и 940-701.


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