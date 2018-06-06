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До конца лета в Ижевске будут работать открытые спортивные площадки
Опубликована: Сегодня 10:41 С июня по август в столице Удмуртии будут работать открытые спортивные площадки на базах 67 образовательных организаций города. Площадки будут функционировать для всех желающих детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в вечернее время с 16 до 20 часов с понедельника по пятницу.
Для детей будут организованы различные активные игры, физкультурно-спортивные и досуговые мероприятий, будет предоставляться спортивный инвентарь.
Адреса спортивных площадок опубликованы на сайте города в разделе «Карта летнего отдыха».