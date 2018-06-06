До конца лета в Ижевске будут работать открытые спортивные площадки

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: fondshipulina.ru
С июня по август в столице Удмуртии будут работать открытые спортивные площадки на базах 67 образовательных организаций города. Площадки будут функционировать для всех желающих детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в вечернее время с 16 до 20 часов с понедельника по пятницу.

Для детей будут организованы различные активные игры, физкультурно-спортивные и досуговые мероприятий, будет предоставляться спортивный инвентарь.

Адреса спортивных площадок опубликованы на сайте города в разделе «Карта летнего отдыха».


Теги
инвалид школа МЧС выставка пожар природа футбол творчество животные конкурс ремонт МВД Интернет самолет физкультура оружие вода Сарапул бизнес прокуратура музыка Глазов безопасность правительство праздник армия торговля ветеран Москва занятость пенсия Новый год/Рождество ГЖД медицина штраф Владимир Путин ЖКХ СКП транспорт туризм США наркотики Воткинск Госсовет УР видео Ижевск полиция СМИ Малая Пурга рейтинг траур образование ГИБДД бюджет мода Россия промышленность Балезино семья суд банк здоровье кино строительство выборы долг розыск Голливуд молодежь хоккей технологии лес Александр Волков дороги убийство свадьба Украина Можга фестиваль терроризм депутат Игра религия Удмуртия Завьялово телевидение звезда ДТП пристав дети зоопарк Ижавто алкоголь Ува спортсмен ИжГТУ преступление погода финансы Дмитрий Медведев
Все теги
Яндекс.Погода