Наркодилер попался в Ижевске в момент оборудования тайника-закладки

Опубликована: Сегодня 12:02

фото: ижевск.18.мвд.рф
В момент оборудования тайника-закладки у одного из жилых домов в городке Металлургов был задержан 29-летний ранее судимый уроженец Завьяловского района. На месте преступления полицейские обнаружили около 5 гр синтетического наркотика.

При проведении обысков в двух съемных квартирах на территории Индустриального и Октябрьского районов Ижевска оперативниками обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Кроме того, обнаружены дополнительные места «закладок» наркотиков, из которых изъято еще около 30 гр запрещенных веществ.

В настоящее время по фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Его ждет наказание - до 20 лет лишения свободы.


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