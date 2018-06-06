Наркодилер попался в Ижевске в момент оборудования тайника-закладки

Опубликована: Сегодня 12:02



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При проведении обысков в двух съемных квартирах на территории Индустриального и Октябрьского районов Ижевска оперативниками обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Кроме того, обнаружены дополнительные места «закладок» наркотиков, из которых изъято еще около 30 гр запрещенных веществ.В настоящее время по фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Его ждет наказание - до 20 лет лишения свободы.