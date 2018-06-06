В Удмуртии погибла пассажирка вылетевшей с дороги «Приоры»

Опубликована: Сегодня 14:28

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Алнашском районе Удмуртии погибла пассажирка вылетевшей с дороги «Приоры». ДТП произошло 5 июня, в 00:11, на 53 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».

35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21703» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего пассажир автомобиля – женщина 1973 года рождения, получила смертельную травму. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.


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