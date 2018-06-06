На Ижевск надвигается ураган

Опубликована: Сегодня 16:12



фото: newstes.ru фото: newstes.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике предупреждает: при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения 01 или по мобильному телефону 101 (звонок бесплатный).