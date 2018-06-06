На Ижевск надвигается ураган

Опубликована: Сегодня 16:12

фото: newstes.ru
По сведениям Удмуртского Гидрометцентра, в ближайшие два часа с сохранением до 22:00 вторника, 5 июня, местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра с порывами до 22 м/с, ливни, местами град.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике предупреждает: при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения 01 или по мобильному телефону 101 (звонок бесплатный).


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