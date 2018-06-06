Ревнивый житель Удмуртии переехал сожительницу трактором

Опубликована: Сегодня 18:02

фото: iz.ru
Ревнивый мужчина сделал лежачим инвалидом некогда возлюбленную женщину. Жителя п.Первомайский Воткинского района Удмуртии признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы с использованием трактора.

В июле 2017 года мужчина, управляя трактором, на почве ревности к потерпевшей, с которой совместно проживал, умышленно наехал на нее колесами трактора, в результате чего женщина получила множество телесных повреждений, ей был причинен тяжкий вред здоровью, который выразился не только в опасности для ее жизни, но и в неизгладимом обезображивании ее лица.

Женщина утратила трудоспособность, и теперь является лежачей больной. На ее иждивении остался несовершеннолетний ребенок.

На протяжении всего предварительного расследования и судебного следствия подсудимый выдвигал различные версии о том, что на потерпевшую упала береза, о том, что он не заметил женщину в момент наезда. Суд признал их несостоятельными.

С учетом обстоятельств преступления, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.


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