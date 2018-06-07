Пятеро арктических волчат родились в зоопарке Удмуртии

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 08:30



фото: udm-zoo.ru фото: udm-zoo.ru

Почти месяц малыши находились в логове и буквально на днях стали выходить на улицу. Сначала было замечено трое самых смелых щенят. Теперь же стало ясно, что малышей в вольере пять. Вместе с мамой и еще тремя сородичами они весело резвятся на прогулках, обследуют и пробуют на зубок убранства территории и радуют посетителей своим милейшим внешним видом. Они смелы, любознательны и проворны.Пока волчата несколько отличаются по окрасу от взрослых особей. Они нежно коричневого цвета, но с возрастом поменяют окрас на белый.