Не по-летнему прохладной будет погода сегодня, 6 июня

Опубликована: Сегодня 09:36



фото: sellphoto.kroogi.com фото: sellphoto.kroogi.com

В четверг и днем в пятницу, 8 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, в пятницу вечером прогнозируются небольшие дожди. Температурный фон продолжит понижаться. Днем в пятницу ожидается всего +11..+16°С.В выходные дни к территории республики подойдет циклон – погода будет ветреной и временами дождливой.