Не по-летнему прохладной будет погода сегодня, 6 июня

Опубликована: Сегодня 09:36

фото: sellphoto.kroogi.com
Сегодня днем температура воздуха поднимется не выше +13..+18°С. Как сообщила руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с.

В четверг и днем в пятницу, 8 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, в пятницу вечером прогнозируются небольшие дожди. Температурный фон продолжит понижаться. Днем в пятницу ожидается всего +11..+16°С.

В выходные дни к территории республики подойдет циклон – погода будет ветреной и временами дождливой.


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