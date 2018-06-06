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Не по-летнему прохладной будет погода сегодня, 6 июня
Опубликована: Сегодня 09:36 Сегодня днем температура воздуха поднимется не выше +13..+18°С. Как сообщила руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с.
В четверг и днем в пятницу, 8 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, в пятницу вечером прогнозируются небольшие дожди. Температурный фон продолжит понижаться. Днем в пятницу ожидается всего +11..+16°С.
В выходные дни к территории республики подойдет циклон – погода будет ветреной и временами дождливой.