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«ВАЗ» и «Ауди Q7» столкнулись в Воткинском районе Удмуртии
Опубликована: 6 Июня 2018 г. 10:45 После ДТП в Воткинском районе водителю «ВАЗ-2112» понадобилась госпитализация. ДТП произошло 5 июня, в 16:05 минут.
На 1 км автодороги Воткинск – Чайковский водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина, 1976 года рождения, при обгоне столкнулся с попутно движущимся, поворачивающим налево, автомобилем «Ауди Q7» под управлением молодого человека, 2000 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 1,5 месяца).
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, госпитализирован.