Куклу, книжки и одежду украла 37-летняя ижевчанка из торгового центра

Опубликована: Сегодня 11:54



фото: sv-to.ru фото: sv-to.ru

В настоящий момент против 37-летней жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила почти 5 300 рублей. Злоумышленница будет ждать решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.