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Куклу, книжки и одежду украла 37-летняя ижевчанка из торгового центра
Опубликована: Сегодня 11:54 Днем в один из торговых центров по ул. Ленина пришла ижевчанка и тайно похитила куклу, детские книги и одежду. Распорядится похищенным злоумышленнице не удалось: подозрительную посетительницу заметили сотрудники торговой точки и нажали кнопку тревожной сигнализации. Женщину задержали подоспевшие сотрудники Росгвардии.
В настоящий момент против 37-летней жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила почти 5 300 рублей. Злоумышленница будет ждать решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.