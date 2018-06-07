Куклу, книжки и одежду украла 37-летняя ижевчанка из торгового центра

Опубликована: Сегодня 11:54

фото: sv-to.ru
Днем в один из торговых центров по ул. Ленина пришла ижевчанка и тайно похитила куклу, детские книги и одежду. Распорядится похищенным злоумышленнице не удалось: подозрительную посетительницу заметили сотрудники торговой точки и нажали кнопку тревожной сигнализации. Женщину задержали подоспевшие сотрудники Росгвардии. 

В настоящий момент против 37-летней жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила почти 5 300 рублей. Злоумышленница будет ждать решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.


Теги
спортсмен торговля конкурс США прокуратура Ижевск Голливуд видео оружие строительство СКП праздник Можга Сарапул финансы выборы бизнес инвалид фестиваль медицина Малая Пурга Москва Ува преступление дети свадьба кино Россия Дмитрий Медведев Глазов транспорт ремонт ГЖД Завьялово телевидение долг МВД Игра семья депутат пенсия Воткинск пристав животные зоопарк убийство суд ГИБДД футбол самолет розыск алкоголь творчество Удмуртия МЧС Украина физкультура промышленность вода звезда наркотики туризм рейтинг дороги правительство СМИ хоккей ИжГТУ траур Госсовет УР пожар терроризм технологии ЖКХ бюджет Новый год/Рождество ветеран мода Интернет безопасность Александр Волков Владимир Путин ДТП природа молодежь армия лес музыка Балезино образование погода полиция занятость здоровье штраф Ижавто школа банк выставка религия
Все теги
Яндекс.Погода