Главным судебным приставом Удмуртской Республики назначен Игорь Наговицын

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике

Игорь Владимирович Наговицын родился в 1979 году. С 1999г. по 2006г. нёс службу в органах внутренних дел УР.- 2007г. - 2010г. - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов г. Ижевска УФССП России по УР.- 2010г. - 2011г. - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебныхприставов г. Ижевска.- с июля 2011г. по сентябрь 2011г. – заместитель начальника специализированного отдела судебных приставов по обеспечениюустановленного порядка деятельности судов г. Ижевска – заместитель старшего судебного пристава.- 2011г. - 2014г. - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Ижевска - старший судебный пристав.- 2014г. - 2015г. - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по УР.- с 28.01.2015г. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по УР - заместитель главного судебного пристава УР.- с 24.01.2017г. - исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по УР - главного судебного пристава Удмуртской Республики.Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», за безупречную службу и отличие при исполнении должностных обязанностей. Игорю Наговицыну объявлена благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, благодарность ФССП России, награждён медалью «За службу» III, II степеней.