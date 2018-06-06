|
Главным судебным приставом Удмуртской Республики назначен Игорь Наговицын
Опубликована: Сегодня 13:03 В соответствии с приказом министра Юстиции Российской Федерации руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике – главным судебным приставом Удмуртской Республики назначен Игорь Владимирович Наговицын.
Наша справка: Игорь Владимирович Наговицын родился в 1979 году. С 1999г. по 2006г. нёс службу в органах внутренних дел УР.
- 2007г. - 2010г. - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов г. Ижевска УФССП России по УР.
- 2010г. - 2011г. - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных
приставов г. Ижевска.
- с июля 2011г. по сентябрь 2011г. – заместитель начальника специализированного отдела судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов г. Ижевска – заместитель старшего судебного пристава.
- 2011г. - 2014г. - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Ижевска - старший судебный пристав.
- 2014г. - 2015г. - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по УР.
- с 28.01.2015г. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по УР - заместитель главного судебного пристава УР.
- с 24.01.2017г. - исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по УР - главного судебного пристава Удмуртской Республики.
Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», за безупречную службу и отличие при исполнении должностных обязанностей. Игорю Наговицыну объявлена благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, благодарность ФССП России, награждён медалью «За службу» III, II степеней.