«Шоколадного» насильника из Дебёс посадили на 18 лет

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 14:12

фото: rep.ru
Жителя с.Дебесы, директора местного кафе «Шоколад», приговорили к 18 годам лишения свободы. Мужчина несколько лет держал в страхе всё село: насиловал девушек, среди которых в основном были несовершеннолетние, и был задержан по подозрению в вымогательстве.

В суде было доказано несколько совершенных обвиняемым изнасилований, а также вымогательство и половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Так, в декабре 2012 года он увез 18-летнюю официантку принадлежащего ему кафе на кладбище, где изнасиловал в салоне своего автомобиля «Opel Astra».

В ночь с 11 на 12 декабря 2015 года в своем кафе мужчина познакомился 16-летними студентками техникума, которые отмечали там день рождения. 37-летний обвиняемый поочередно вывел девушек во внутренний двор кафе и в кочегарке изнасиловал.

Кроме того было доказано, что с 1 июня 2015 года до 4 сентября 2016 года в салоне своего автомобиля «Volkswagen Touareg» у мужчины были половые акты с тремя несовершеннолетними девушками 14-15 лет, которых он сначала угощал в кафе алкоголем, а затем подвозил на своем автомобиле.

Ни одна их потерпевших, опасаясь расправы со стороны авторитетного в селе обвиняемого, после случившегося не обратилась в правоохранительные органы.

В сентябре 2016 года злоумышленника задержали сотрудники полиции по подозрению в вымогательстве у местного жителя. В июле у здания Дебесской школы искусств он ударил своего знакомого головой о стену и под надуманным предлогом потребовал у потерпевшего 500 тыс рублей.

В ходе расследования уголовного дела в правоохранительные органы поступила информация о ранее совершенных им в селе Дебесы преступлениях в отношении несовершеннолетних девушек.

За содеянное суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


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