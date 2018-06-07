Санкционные польские груши уничтожили в Ижевске

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 15:16

фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР
Сотрудники Управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольного мероприятия на плодоовощной базе Ижевска 1 июня обнаружили подкарантинную продукцию. Груши, происхождением Республика Польша, общей массой 1,4 тонны были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации через Республику Беларусь.
 
Вся запрещенная продукция была изъята из торгового оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов. Собственники запрещённой продукции привлечены к административной ответственности в рамках законодательства в сфере карантина растений.


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