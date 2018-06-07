Санкционные польские груши уничтожили в Ижевске

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 15:16



фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР

Вся запрещенная продукция была изъята из торгового оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов. Собственники запрещённой продукции привлечены к административной ответственности в рамках законодательства в сфере карантина растений.