Футбольные ворота проломили череп 13-летнего спортсмена из Глазова

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 16:19



фото: tennis2.ru фото: tennis2.ru

Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы Следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.В настоящее время проводится проверка.