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Футбольные ворота проломили череп 13-летнего спортсмена из Глазова
Опубликована: 6 Июня 2018 г. 16:19 На 13-летнего хоккеиста из Глазова во время тренировки в Кирово-Чепецке упали футбольные ворота. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области.
Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы Следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
В настоящее время проводится проверка.