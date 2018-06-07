Футбольные ворота проломили череп 13-летнего спортсмена из Глазова

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 16:19

фото: tennis2.ru
На 13-летнего хоккеиста из Глазова во время тренировки в Кирово-Чепецке упали футбольные ворота. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Следственном управлении СК России по Кировской области.

Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы Следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В настоящее время проводится проверка.


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