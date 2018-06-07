Житель Сарапула скончался от отравления угарным газом

Опубликована: 6 Июня 2018 г. 17:33



фото: energiecena.cz фото: energiecena.cz

В ходе предварительной проверки было выявлено, что отопительная печь эксплуатировалась с закрытым шибером дымохода, что привело к гибели человека.«Соблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования является обязанностью собственников. Кроме того, мы рекомендуем потребителям газа контролировать исправность всех газовых приборов и систем удаления продуктов сгорания газа: вентиляционных каналов и дымоходов», – уточнил заместитель главного инженера по режиму и газоснабжению и обслуживанию ВДГО Алексей Самков.