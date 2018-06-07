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Житель Сарапула скончался от отравления угарным газом
Опубликована: 6 Июня 2018 г. 17:33 Житель Сарапула скончался от отравления угарным газом. Оперативно прибывшие на место инцидента специалисты сарапульской аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» установили, что житель частного дома погиб в результате грубого нарушения правил эксплуатации газового оборудования.
В ходе предварительной проверки было выявлено, что отопительная печь эксплуатировалась с закрытым шибером дымохода, что привело к гибели человека.
«Соблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования является обязанностью собственников. Кроме того, мы рекомендуем потребителям газа контролировать исправность всех газовых приборов и систем удаления продуктов сгорания газа: вентиляционных каналов и дымоходов», – уточнил заместитель главного инженера по режиму и газоснабжению и обслуживанию ВДГО Алексей Самков.