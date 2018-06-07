Металлоизделия на 400 тыс рублей украл менеджер с ижевского предприятия

Опубликована: Сегодня 09:34



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В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, похищенное имущество изъято.В отношении подозреваемого теперь уже бывшего менеджера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.