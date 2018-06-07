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Металлоизделия на 400 тыс рублей украл менеджер с ижевского предприятия
Опубликована: Сегодня 09:34 Менеджера одной из ижевских компаний задержали по подозрению в краже металлических изделий почти на 400 тыс рублей. В конце мая 2018 года 38-летний мужчина договорился с транспортной компанией и тайно вывез с территории предприятия 10 тонн изделий из металла. Заметив отсутствие имущества, руководитель компании обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, похищенное имущество изъято.
В отношении подозреваемого теперь уже бывшего менеджера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.