Жители Ижевска рассказали, чем заканчивались их курортные романы

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: yandex.ru фото: yandex.ru

49% рассказали, что временная влюбленность на отдыхе заканчивалась легко: «Мой курортный роман был как в сказке и закончился прямо перед отъездом. Мы оба заранее знали о последствиях, может поэтому все было гладко и спокойно», - поделился историей Семен.Болезненным стало расставание для 10% участников опроса. Некоторые пытались продолжить отношения после отъезда с курорта - на расстоянии, - но это не закончилось хорошо: «Было много слёз, долгое прощание, затем звонки и долгие разговоры, ревность. А в итоге просто прекратили общение», - поделилась печальным опытом Ирина.У 6% опрошенных, вопреки большинству, курортный роман не закончился: отношения продолжились и после отдыха.Оставшиеся сообщили, что никогда не заводили романов на курорте, так как отдыхали со своей второй половинкой, или интрижка, по их мнению, помешала бы отдыху.