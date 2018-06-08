Два брата из Можгинского района украли деревья и сдали их на пилораму

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: pravdaurfo.ru
Сотрудники Кизнерского лесничества написали в дежурную часть отделения полиции заявление о хищении с территории одного из выделов сухостойных елей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца грузового автомобиля, на котором были вывезены деревья, а также лиц, причастных к краже - двух жителей одного из сел Можгинского района.

Выяснилось, что нигде не работающие братья 1983г.р. и 1985г.р. незаконно спилили сухостойные деревья, после чего продали их на пилораму. Рыночная стоимость древесины составила более 20 тыс рублей.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.


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