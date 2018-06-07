Кенийские розы сожгли в Ижевске после лабораторной проверки

Опубликована: Сегодня 12:59

фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора 6 июня проверили поступившую в Удмуртию партию срезанных цветов – кустовой розы происхождением Кения, в количестве 360 штук.

После исследования в лабораторных условиях в цветах выявили опасный карантинный организм – Западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов заражённая партия цветов была изъята из торгового оборота. Собственнику подкарантинной продукции выдано предписание о проведении утилизации продукции», - уточнили в Россельхознадзоре.

Под контролем специалистов цветочная продукция была уничтожена путём сжигания.


Теги
СКП торговля праздник ДТП финансы свадьба Владимир Путин Ижавто ЖКХ ГЖД самолет наркотики зоопарк Ува занятость животные Россия депутат природа Ижевск здоровье прокуратура образование телевидение траур медицина СМИ религия правительство бюджет Новый год/Рождество преступление МЧС розыск спортсмен Балезино Малая Пурга выборы молодежь убийство Глазов физкультура ветеран промышленность кино Госсовет УР полиция Интернет фестиваль Сарапул лес школа пожар футбол дети суд банк Удмуртия алкоголь музыка ИжГТУ конкурс Можга ремонт бизнес видео пристав туризм терроризм Москва безопасность рейтинг строительство творчество Александр Волков погода пенсия штраф дороги транспорт семья МВД США Украина ГИБДД звезда Воткинск выставка Голливуд Дмитрий Медведев инвалид оружие технологии хоккей долг мода армия Игра вода Завьялово
Все теги
Яндекс.Погода