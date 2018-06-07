Кенийские розы сожгли в Ижевске после лабораторной проверки

Опубликована: Сегодня 12:59



фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР фото: пресс-служба Россельхознадзора по УР

После исследования в лабораторных условиях в цветах выявили опасный карантинный организм – Западный (калифорнийский) цветочный трипс.«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов заражённая партия цветов была изъята из торгового оборота. Собственнику подкарантинной продукции выдано предписание о проведении утилизации продукции», - уточнили в Россельхознадзоре.Под контролем специалистов цветочная продукция была уничтожена путём сжигания.