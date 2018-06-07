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Кенийские розы сожгли в Ижевске после лабораторной проверки
Опубликована: Сегодня 12:59 Сотрудники отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора 6 июня проверили поступившую в Удмуртию партию срезанных цветов – кустовой розы происхождением Кения, в количестве 360 штук.
После исследования в лабораторных условиях в цветах выявили опасный карантинный организм – Западный (калифорнийский) цветочный трипс.
«В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов заражённая партия цветов была изъята из торгового оборота. Собственнику подкарантинной продукции выдано предписание о проведении утилизации продукции», - уточнили в Россельхознадзоре.
Под контролем специалистов цветочная продукция была уничтожена путём сжигания.