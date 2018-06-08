Неадекватный ижевчанин ворвался к незнакомцам в дом и облил их кипятком

Опубликована: Сегодня 14:15



фото: happymodern.ru фото: happymodern.ru

В октябре 2017 года 27-летний нигде не работающий мужчина, ранее судимый за преступления против собственности, в состоянии алкогольного опьянения зашел в квартиру не знакомых людей и напал на хозяина.Незваный гость нанес ему удары по телу, прыгнул на грудную клетку, пинал ногами. Затем вскипятил воду в электрическом чайнике и вылил кипяток в рот и на лицо потерпевшего, а так же плеснул кипятком на лицо и на руки его сожительницы, которая пыталась заступиться за него. Затем злоумышленник взял со стола комнаты бутылку с уксусной эссенцией и вылил ее на обожженные кипятком лица пострадавших.После этого нападавший нашел в шкафу портмоне с документами и похитил его. Хозяин квартиры попытался остановить грабителя и схватил его за ноги, однако в ответ получил множественные удары ножом.В это время в дом потерпевших вошли сотрудники полиции, которых вызвал присутствовавший в квартире сын потерпевших, и задержали злоумышленника.Согласно заключения эксперта, потерпевшим был причинен средней тяжести и легкий вред здоровью.