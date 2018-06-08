Ижевские полицейские нашли потерявшегося ребенка, бродившего по железнодорожным путям

Опубликована: Сегодня 15:26



фото: imenno.ru фото: imenno.ru

Ребенок, которому на вид было около пяти лет, смог сказать только имя его матери и его собственное имя. Оказалось, что в детский сад мальчик не ходит, речь развита плохо, и одет он неряшливо и неопрятно.Матерью ребенка оказалась безработная молодая женщина, 1992 года рождения. Семья состоит на учете как неблагополучная, так как женщина злоупотребляет алкоголем. Возвращаться в семью ребенок не захотел.Мать ребенка написала заявление о помещении своего малолетнего сына в приют, мотивируя его своим тяжелым материальным положением и невозможностью содержания сына.