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Ижевские полицейские нашли потерявшегося ребенка, бродившего по железнодорожным путям
Опубликована: Сегодня 15:26 В ходе профилактических рейдовых мероприятий на станции Агрыз инспектор по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД России на транспорте обнаружила ребенка, идущего вдоль железнодорожного полотна без сопровождения взрослых.
Ребенок, которому на вид было около пяти лет, смог сказать только имя его матери и его собственное имя. Оказалось, что в детский сад мальчик не ходит, речь развита плохо, и одет он неряшливо и неопрятно.
Матерью ребенка оказалась безработная молодая женщина, 1992 года рождения. Семья состоит на учете как неблагополучная, так как женщина злоупотребляет алкоголем. Возвращаться в семью ребенок не захотел.
Мать ребенка написала заявление о помещении своего малолетнего сына в приют, мотивируя его своим тяжелым материальным положением и невозможностью содержания сына.