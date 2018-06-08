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Ревнивая любовница убила ижевчанина на съемной квартире
Опубликована: Сегодня 16:39 Жителя Ижевска убила ревнивая любовница. 31-летнюю женщину задержали и заключили под стражу.
Как выяснилось, 36-летний мужчина снимал в Ижевске квартиру для своей любовницы. 2 июня этого года они вместе сходили в кафе, где немного выпили, а когда вернулись в квартиру, между ними на почве ревности возник конфликт.
«Мужчина вышел в подъезд, где в проеме входной двери обвиняемая ударила его ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина затащила тело потерпевшего в прихожую, вымыла пол в подъезде и только потом вызвала скорую помощь», - рассказали в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике.