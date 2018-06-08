Ревнивая любовница убила ижевчанина на съемной квартире

Опубликована: Сегодня 16:39



фото: om1.ru фото: om1.ru

Как выяснилось, 36-летний мужчина снимал в Ижевске квартиру для своей любовницы. 2 июня этого года они вместе сходили в кафе, где немного выпили, а когда вернулись в квартиру, между ними на почве ревности возник конфликт.«Мужчина вышел в подъезд, где в проеме входной двери обвиняемая ударила его ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина затащила тело потерпевшего в прихожую, вымыла пол в подъезде и только потом вызвала скорую помощь», - рассказали в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике.