Ревнивая любовница убила ижевчанина на съемной квартире

Опубликована: Сегодня 16:39

фото: om1.ru
Жителя Ижевска убила ревнивая любовница. 31-летнюю женщину задержали и заключили под стражу.

Как выяснилось, 36-летний мужчина снимал в Ижевске  квартиру для своей любовницы. 2 июня этого года они вместе сходили в кафе, где немного выпили, а когда вернулись в квартиру, между ними на почве ревности возник конфликт.

«Мужчина вышел в подъезд, где в проеме входной двери обвиняемая ударила его ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина затащила тело потерпевшего в прихожую, вымыла пол в подъезде и только потом вызвала скорую помощь», - рассказали в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике.


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