Приставы изъяли автомобиль у жителя Удмуртии, задолжавшего 100 тыс рублей за услуги ЖКХ

Опубликована: Сегодня 17:44



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На текущей неделе сотрудники УФССП вновь провели рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей в пользу ТЭК и за услуги ЖКХ. В результате в рамках 157 исполнительных производств установлен источник дохода должников. 52 руководителя организаций-должников предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, их общая задолженность составляет 30 млн рублей.Судебные приставы, осуществляя проверку имущественного положения должников, составили 14 актов о наложении ареста. Так, житель Увинского района задолжал за коммунальные услуги 100 тыс рублей, и кроме того имеет долги по налоговым платежам. В результате принадлежащий должнику автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В случае неоплаты задолженности в течение 10 дней авто будет передано на реализацию.