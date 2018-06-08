|
Приставы изъяли автомобиль у жителя Удмуртии, задолжавшего 100 тыс рублей за услуги ЖКХ
Опубликована: Сегодня 17:44 За пять месяцев 2018 года судебные приставы Удмуртской Республики взыскали 203,7 млн. рублей задолженности по исполнительным производствам в пользу топливно-энергетического комплекса и 83,7 млн. рублей долгов за коммунальные услуги.
На текущей неделе сотрудники УФССП вновь провели рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей в пользу ТЭК и за услуги ЖКХ. В результате в рамках 157 исполнительных производств установлен источник дохода должников. 52 руководителя организаций-должников предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, их общая задолженность составляет 30 млн рублей.
Судебные приставы, осуществляя проверку имущественного положения должников, составили 14 актов о наложении ареста. Так, житель Увинского района задолжал за коммунальные услуги 100 тыс рублей, и кроме того имеет долги по налоговым платежам. В результате принадлежащий должнику автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В случае неоплаты задолженности в течение 10 дней авто будет передано на реализацию.