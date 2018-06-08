Центральный городской пляж Ижевска открыли для отдыхающих

Опубликована: Сегодня 08:30



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На пляже проведены необходимые работы по благоустройству, вывезен мусор, поставлены урны, покрашены раздевалки и навесы, оборудована детская купальня, обозначены границы заплыва в местах купания буйками оранжевого цвета, обеспечена работа питьевых фонтанчиков, установлены информационные аншлаги.Силами спасателей проведены подводно-технические работы на городском пляже, прибрежная зона водохранилища очищена от колющих и режущих предметов. Организовано круглосуточное дежурство спасателей, проводится патрулирование акватории на лодках.В мае были проведены лабораторные исследования воды в зоне Центрального городского пляжа. Согласно экспертному заключению, пробы воды по санитарно-химическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.Горожанам необходимо знать и о правилах поведения на воде. Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в опасную ситуацию, обращайтесь за помощью по телефону 01, с мобильного 101, 011, 112.