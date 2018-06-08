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Приставы с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд в Воткинске
Опубликована: Сегодня 10:42 В Воткинске, в районе улиц Красноармейская и Гагарина, прошёл совместный рейд судебных приставов-исполнителей УФССП России по Удмуртской Республике и инспекторов ГИБДД с использованием системы АПК «АвтоУраган».
В ходе рейда наложен арест на пять автомобилей, принадлежащих должникам, проживающим в Воткинском, Шарканском, Завьяловском районах Удмуртии. Два неплательщика административных штрафов предпочли оплатить задолженность на общую сумму 10 тыс рублей на месте, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания.
Кроме того, выписано четыре требования о явке к судебным приставам Воткинского районного отдела.
Подобные совместные рейды с использованием системы «АвтоУраган» планируется использовать и в других населённых пунктах республики, оборудованных камерами видеофиксации правонарушений
дорожного движения.