Приставы с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд в Воткинске

Опубликована: Сегодня 10:42

фото: r18.fssprus.ru
В Воткинске, в районе улиц Красноармейская и Гагарина, прошёл совместный рейд судебных приставов-исполнителей УФССП России по Удмуртской Республике и инспекторов ГИБДД с использованием системы АПК «АвтоУраган».

В ходе рейда наложен арест на пять автомобилей, принадлежащих должникам, проживающим в Воткинском, Шарканском, Завьяловском районах Удмуртии. Два неплательщика административных штрафов предпочли оплатить задолженность на общую сумму 10 тыс рублей на месте, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания.

Кроме того, выписано четыре требования о явке к судебным приставам Воткинского районного отдела.

Подобные совместные рейды с использованием системы «АвтоУраган» планируется использовать и в других населённых пунктах республики, оборудованных камерами видеофиксации правонарушений
дорожного движения.


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