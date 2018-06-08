Приставы с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд в Воткинске

Опубликована: Сегодня 10:42



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

В ходе рейда наложен арест на пять автомобилей, принадлежащих должникам, проживающим в Воткинском, Шарканском, Завьяловском районах Удмуртии. Два неплательщика административных штрафов предпочли оплатить задолженность на общую сумму 10 тыс рублей на месте, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания.Кроме того, выписано четыре требования о явке к судебным приставам Воткинского районного отдела.Подобные совместные рейды с использованием системы «АвтоУраган» планируется использовать и в других населённых пунктах республики, оборудованных камерами видеофиксации правонарушенийдорожного движения.