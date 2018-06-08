В Удмуртии бывшего учителя музыки посадили на 17 лет за убийство и развращение школьниц

Опубликована: Сегодня 11:54



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В сентябре 2016 года подсудимый в лесном массиве в ходе ссоры нанес два удара металлическим прутом по голове 37-летней женщине, от которых она скончалась. После этого он украл из ее сумочки деньги и с места преступления скрылся.Кроме этого было доказано 8 эпизодов полового сношения, насильственных действий сексуального характера и развратных действий с тремя 12-13-летними девочками, которые мужчина совершил с 2011 по 2012 годы.Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Потерпевшими признано 5 человек. В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением не соглашался и утверждал, что его оговаривают.По совокупности преступлений суд назначил бывшему учителю наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит 1 млн рублей супругу убитой женщины.