Сильный ветер и дожди прогнозируют синоптики Удмуртии 9 июня

Опубликована: Сегодня 13:09

фото: primgazeta.ru
В ночь на субботу и днем 9 июня местами по Удмуртии и в Ижевске ожидается усиление юго-западного и западного ветра. По информации Удмуртского гидрометцентра, его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

Завтра, 9 июня, ожидается переменная облачность, ночью временами дожди, днем небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13 м/с, местами отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7..+9°С, днем +12..+14°С.

В воскресенье, 10 июня - переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +12..+14°С.

В понедельник, 11 июня - переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +13..+15°С.


Теги
траур зоопарк занятость долг школа дети Игра торговля армия молодежь бизнес фестиваль Ижевск Москва праздник Владимир Путин преступление алкоголь здоровье розыск штраф религия ИжГТУ ЖКХ депутат свадьба транспорт природа физкультура телевидение Голливуд Ижавто ветеран Завьялово строительство Дмитрий Медведев безопасность Сарапул ГЖД пенсия Интернет правительство творчество Удмуртия Россия прокуратура погода конкурс животные мода Воткинск образование Новый год/Рождество спортсмен Малая Пурга наркотики промышленность ГИБДД терроризм вода футбол пристав рейтинг звезда Ува технологии выставка Можга Госсовет УР банк суд кино Украина хоккей бюджет ремонт США выборы полиция семья ДТП инвалид СМИ туризм СКП МВД Александр Волков убийство Глазов МЧС дороги лес самолет видео оружие Балезино пожар финансы музыка медицина
Все теги
Яндекс.Погода