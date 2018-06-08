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Сильный ветер и дожди прогнозируют синоптики Удмуртии 9 июня
Опубликована: Сегодня 13:09 В ночь на субботу и днем 9 июня местами по Удмуртии и в Ижевске ожидается усиление юго-западного и западного ветра. По информации Удмуртского гидрометцентра, его порывы будут достигать 15-17 м/с.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.
Завтра, 9 июня, ожидается переменная облачность, ночью временами дожди, днем небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13 м/с, местами отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7..+9°С, днем +12..+14°С.
В воскресенье, 10 июня - переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +12..+14°С.
В понедельник, 11 июня - переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3..+5°С, днем +13..+15°С.