Более 122 млн рублей долгов накопили жители Удмуртии за электроэнергию

Опубликована: Сегодня 14:18

фото: gagarin.readovka.ru
На начало июня в Удмуртии за неоплату от энергоснабжения отключено 3768 абонентов. Среди них как бытовые потребители, так и юридические лица. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Энергосбыт Плюс», общая сумма задолженности составляет более 122 млн рублей.

Только по итогам мая без энергоснабжения остались 676 жителей республики и 132 юридических лица. Всем должникам энергоcбытовая компания ранее направляла соответствующие уведомления, но так и не получила платежей.

В настоящее время из 525 котельных республики обесточено 70 котельных, общая их задолженность превысила 29 млн рублей.


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