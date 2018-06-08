Более 122 млн рублей долгов накопили жители Удмуртии за электроэнергию

Опубликована: Сегодня 14:18



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Только по итогам мая без энергоснабжения остались 676 жителей республики и 132 юридических лица. Всем должникам энергоcбытовая компания ранее направляла соответствующие уведомления, но так и не получила платежей.В настоящее время из 525 котельных республики обесточено 70 котельных, общая их задолженность превысила 29 млн рублей.