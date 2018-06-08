Ижевские полицейские вернули домой 88-летнюю бабушку, потерявшую память

Опубликована: Сегодня 15:30

фото: perepel-krym.ru
Около 23 часов на ул. Дзержинского представители добровольной народной дружины заметили пожилую женщину. Пенсионерка была одета легко и промокла под дождем. На вопросы, не нужна ли ей помощь, женщина ответить не смогла. Сказала лишь, что ищет здесь родственников. Дружинники усадили пожилую женщину в автомобиль и сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы 88-летняя ижевчанка сообщила, как ее зовут, но где и с кем проживает, она не помнила. Сотрудники полиции установили адрес ее проживания и проводили домой.

Выяснилось, что пенсионерка проживает одна. По словам соседей, ранее подобных инцидентов с ней не происходило. Полицейские установили родственников пожилой женщины и сообщили им о случившемся.


Теги
самолет правительство Игра прокуратура образование пенсия медицина туризм музыка преступление МВД Голливуд вода Интернет торговля США ремонт хоккей выборы убийство фестиваль СМИ Ижавто природа кино молодежь технологии транспорт банк здоровье зоопарк Воткинск ветеран Дмитрий Медведев звезда религия телевидение спортсмен выставка оружие творчество лес ДТП бюджет погода Украина наркотики школа финансы безопасность конкурс суд полиция Завьялово ЖКХ строительство футбол Сарапул дети семья занятость алкоголь дороги ГЖД Ува Малая Пурга Москва терроризм Александр Волков Можга армия ГИБДД пристав Владимир Путин инвалид Ижевск ИжГТУ розыск Россия Удмуртия пожар СКП рейтинг Госсовет УР праздник траур свадьба депутат мода штраф Балезино физкультура промышленность бизнес долг животные Новый год/Рождество видео МЧС Глазов
Все теги
Яндекс.Погода