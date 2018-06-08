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Ижевские полицейские вернули домой 88-летнюю бабушку, потерявшую память
Опубликована: Сегодня 15:30 Около 23 часов на ул. Дзержинского представители добровольной народной дружины заметили пожилую женщину. Пенсионерка была одета легко и промокла под дождем. На вопросы, не нужна ли ей помощь, женщина ответить не смогла. Сказала лишь, что ищет здесь родственников. Дружинники усадили пожилую женщину в автомобиль и сообщили о случившемся в полицию.
Прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы 88-летняя ижевчанка сообщила, как ее зовут, но где и с кем проживает, она не помнила. Сотрудники полиции установили адрес ее проживания и проводили домой.
Выяснилось, что пенсионерка проживает одна. По словам соседей, ранее подобных инцидентов с ней не происходило. Полицейские установили родственников пожилой женщины и сообщили им о случившемся.