Ижевские полицейские вернули домой 88-летнюю бабушку, потерявшую память

Опубликована: Сегодня 15:30



фото: perepel-krym.ru фото: perepel-krym.ru

Прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы 88-летняя ижевчанка сообщила, как ее зовут, но где и с кем проживает, она не помнила. Сотрудники полиции установили адрес ее проживания и проводили домой.Выяснилось, что пенсионерка проживает одна. По словам соседей, ранее подобных инцидентов с ней не происходило. Полицейские установили родственников пожилой женщины и сообщили им о случившемся.