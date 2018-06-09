Пенсионер из Коми пожертвовал миллион рублей детскому дому

Опубликована: 8 Июня 2018 г. 16:43



фото: readovka.news фото: readovka.news

Сотрудники детского дома разыскали дедушку. Евгений Васильевич — учитель, он проработал 40 лет в одной школе и с каждой зарплаты откладывал по копеечке на шесть разных сберкнижек.Семьей так и не обзавелся. Деньги копил на новый уютный домик, а после просто откладывал машинально, по привычке. Скопилась уже весьма внушительная сумма. Вот только деньги и домик стали не так важны для пожилого мужчины. А вот детский дом в этот момент очень в них нуждался.«Читал газету о том, что есть детский коллектив «Гаврош». Решил этот коллектив ему присужу все свои средства», — рассказал мужчина.Такой щедрости сотрудники детского дома не ожидали. Решили все-таки отыскать своего благотворителя. Нашли, конечно. Первое знакомство подарило дедушке не детей, но сразу несколько задиристых внуков.На дедушкин миллион в детском доме обновили мебель, купили компьютеры и мультимедийное оборудование. Теперь подопечные «Гавроша» часто навещают своего дедушку и помогают ему по хозяйству.