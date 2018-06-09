В Завьяловском районе Удмуртии детский сад закрыли из-за грибка и протекающей крыши

Опубликована: 8 Июня 2018 г. 17:56

фото: newstracker.ru
После вмешательства прокурора в Завьяловском районе Удмуртии приостановлена деятельность Русско-Вожойского детского сада.

Выяснилось, что над одной из групп протекает кровля, на втором этаже стены уже повредил грибок, а снаружи стена здания имеет повреждения кирпичной кладки. Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в группах и спальных комнатах детского сада.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что объект в полном объеме не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Директору дошкольного учреждения придется заплатить административный штраф, еще 4 человека, допустившие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время деятельность Русско-Вожойского детского сада приостановлена до завершения ремонтных работ.


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