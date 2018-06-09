В Ижевске автобусы с ул. Азина с 9 июня направят на другие улицы

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: fotobus.msk.ru фото: fotobus.msk.ru

Так, с 22 часов 9 июня до окончания ремонтных работ по ул. Азина будет закрыто движениеавтобусов под номерами 7, 9, 11, 21, 36, 73 на участке от ул. Нагорная до ул. Областная. Временная схема движения указанных маршрутов будет действовать до 15 июня включительно.Объезд будет осуществляться через улицу Кирпичная (при движении из центра) и ул. Садовая(при движении в центр).Вместо остановки «Администрация Ленинского района» автобусы будут останавливаться:- При движении из центра на остановке «Банк», «ул.Нагорная», «ул. Кирпичная» и далее пообычному маршруту;- При движении в центр на ул.Садовая (у дома №1) и далее по обычному маршруту.С 15 июня начнется второй этап ремонтных работ с перенаправлением маршрутов с улицы Азинана ул. Маяковского. О временной схеме движения на это период будет сообщено дополнительно.