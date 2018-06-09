В Ижевске автобусы с ул. Азина с 9 июня направят на другие улицы

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: fotobus.msk.ru
В связи с проведением ремонтных работ газопровода на ул. Азина, с 9 июня вводится временная схема движения автобусных маршрутов.

Так, с 22 часов 9 июня до окончания ремонтных работ по ул. Азина будет закрыто движение
автобусов под номерами 7, 9, 11, 21, 36, 73 на участке от ул. Нагорная до ул. Областная. Временная схема движения указанных маршрутов будет действовать до 15 июня включительно.

Объезд будет осуществляться через улицу Кирпичная (при движении из центра) и ул. Садовая
(при движении в центр).

Вместо остановки «Администрация Ленинского района» автобусы будут останавливаться:

- При движении из центра на остановке «Банк», «ул.Нагорная», «ул. Кирпичная» и далее по
обычному маршруту;

- При движении в центр на ул.Садовая (у дома №1) и далее по обычному маршруту.

С 15 июня начнется второй этап ремонтных работ с перенаправлением маршрутов с улицы Азина
на ул. Маяковского. О временной схеме движения на это период будет сообщено дополнительно.


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