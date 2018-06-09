Летняя ярмарка открылась в Ижевске около ТРК «Столица»

Опубликована: Сегодня 09:45



фото: vk.com/leto_izh фото: vk.com/leto_izh

Сегодня на ярмарке - Вкусный день. Специалисты Ижевского техникума индустрии питания научат всех желающих тому, как смастерить украшения из овощей, художественно подать на стол арбуз и яблоки, приготовить смузи и чай без чая.

10 июня – день презентаций. В этот день свои услуги и товары еще больше раскроют участники ярмарки.

11 июня - День садовода. В этот день всех желающих консультируют и обучают представители Союза садоводов Удмуртии.

12 июня в теплой дружеской обстановке – Праздник мороженого. Сюда нужно прийти всей семьей, чтобы увидеть шоу мыльных пузырей, принять участие в пломбирных соревнованиях, розыгрыше* годового запаса мороженого от Партнера праздника – Кировского хладокомбината, холодильника, сумки-термоса и 10-ти ярмарочных товаров от Выставочного центра «УДМУРТИЯ», бытовой техники от концерна «Аксион». И главное, приобрести вкусное мороженое или получить его в подарок, выиграв в соревнованиях.

С 9 по 13 июня на ярмарке идет квест-игра «Подарок за селфи»*. Все, кому нравится фотографироваться, выполнив простые задания, могут получить в подарок товары с ярмарки, а также провести свои фотосессии на фоне красивых композиций ярмарки.

Посетителей ждут в павильоне у ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3А, с 9 по 12 июня с 10:00 до 19:00, 13 июня 10:00 до 16:00.

Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28 Подробности vk.com/leto_izh

* Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, квест-игры, а также количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8-912-856-10-28 и в группе vk.com/leto_izh