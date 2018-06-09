В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

Опубликована: Сегодня 11:01

фото: info18.ru
В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, в Ижевске будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам:

11 июня:

с 18.00 до 23.00 - по ул. В. Сивкова, на участке от ул. Красногеройская до ул. Бородина.

12 июня:

с 8.00 до 23.00 - по набережная Ижевского пруда им. зодчего Дудина, на участке от пер. Широкий до пр. Дерябина;

с 8.00 до 23.00 - по ул. Милиционная, на участке от пер. Широкий до ул. Бородина;

с 20.00 до 23.00 - по ул. М. Горького, на участке от ул. Кирова до ул. Бородина, с прекращением движения всех видов транспортных средств, кроме маршрутов регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования.

На время проведения велопарада с 12.45 будет приостановлено движение транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

- ул. Пушкинская, на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;

- ул. Лихвинцева, на участке от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- ул. Коммунаров, на участке от ул. Лихвинцева до пер. Северный;

- пер. Северный, на участке от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской;

- ул. Пушкинская, на участке от пер. Северный до ул. Кирова;

- ул. Кирова, на участке от ул. Пушкинская до ул. Песочная;

- ул. Песочная, на участке от ул. Кирова до ул. Береговая;

- ул. Береговая, на участке от ул. Песочная до кафе «Форт Робинзон».


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