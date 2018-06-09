ИжГЭТ сообщает об изменении работы трамвайных маршрутов

Опубликована: Сегодня 12:15



фото: ttransport.ru фото: ttransport.ru

С остановки «Ул. Промышленная»:4 маршрут – 13:35 – 17:248 маршрут – 13:41 – 17:3711 маршрут – 13:56 – 17:1610 июня движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям;11 и 12 июня по расписаниям воскресного дня.