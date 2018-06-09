ИжГЭТ сообщает об изменении работы трамвайных маршрутов

Опубликована: Сегодня 12:15

фото: ttransport.ru
ИжГорЭлектроТранс сообщает, что в связи с предпраздничным укороченным рабочим днем 9 июня начало работы трамвайных маршрутов 4, 8 и 11 в первой половине дня согласно существующих расписаний. Режим работыо вторую половину дня:

С остановки «Ул. Промышленная»:

4 маршрут – 13:35 – 17:24

8 маршрут – 13:41 – 17:37

11 маршрут – 13:56 – 17:16

10 июня движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям;

11 и 12 июня по расписаниям воскресного дня.


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