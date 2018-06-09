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ИжГЭТ сообщает об изменении работы трамвайных маршрутов
Опубликована: Сегодня 12:15 ИжГорЭлектроТранс сообщает, что в связи с предпраздничным укороченным рабочим днем 9 июня начало работы трамвайных маршрутов 4, 8 и 11 в первой половине дня согласно существующих расписаний. Режим работыо вторую половину дня:
С остановки «Ул. Промышленная»:
4 маршрут – 13:35 – 17:24
8 маршрут – 13:41 – 17:37
11 маршрут – 13:56 – 17:16
10 июня движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям;
11 и 12 июня по расписаниям воскресного дня.