Попа ведущей прогноза погоды в Мексике пострадала от ноги футболиста

Опубликована: Сегодня 17:50

Самая сексуальная ведущая мексиканского прогноза погода Янет Гарсия стала участницей необычного ритуала в прямом эфире.

Девушка вела прогноз вместе с соведущим, который является спортивным журналистом канала. Вместе они представляли погоду в регионах, называя также откуда игроки сборной.

В конце программы еще один присоединившийся соведущий предложил провести на удачу сборной Мексики ритуал, ударив по "пятой точке" ногой. 


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