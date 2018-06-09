Попа ведущей прогноза погоды в Мексике пострадала от ноги футболиста

Опубликована: Сегодня 17:50





Девушка вела прогноз вместе с соведущим, который является спортивным журналистом канала. Вместе они представляли погоду в регионах, называя также откуда игроки сборной.В конце программы еще один присоединившийся соведущий предложил провести на удачу сборной Мексики ритуал, ударив по "пятой точке" ногой.