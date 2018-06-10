Из-за ремонта дорог в Ижевске введут ограничение движения по полосам

Опубликована: Сегодня 12:07



фото: shans-auto.ru фото: shans-auto.ru

- улица Пушкинская (на участке от Карла Либкнехта до улицы Ленина);- улица Песочная (на участке от набережной до улицы Студенческая);- улица Маслюкова;- проспект имени М.Т. Калашникова;- улица Союзная (на участке от здания 165а до улицы Камбарская);- улица Молодежная (на участке от улицы Петрова до улицы Курченко);- улица Самсонова;- а/д «Ижевск - Ува» км 17-22 в Завьяловском районе.Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанным участкам, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетомизменившихся условий движения.