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Из-за ремонта дорог в Ижевске введут ограничение движения по полосам
Опубликована: Сегодня 12:07 Госавтоинспекция информирует о проводимых дорожных работах с 9 по 13 июня текущего года. Так, ограничение движения по полосам будет введено на следующих участках автодорог:
- улица Пушкинская (на участке от Карла Либкнехта до улицы Ленина);
- улица Песочная (на участке от набережной до улицы Студенческая);
- улица Маслюкова;
- проспект имени М.Т. Калашникова;
- улица Союзная (на участке от здания 165а до улицы Камбарская);
- улица Молодежная (на участке от улицы Петрова до улицы Курченко);
- улица Самсонова;
- а/д «Ижевск - Ува» км 17-22 в Завьяловском районе.
Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанным участкам, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетом
изменившихся условий движения.