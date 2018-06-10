Из-за ремонта дорог в Ижевске введут ограничение движения по полосам

Опубликована: Сегодня 12:07

фото: shans-auto.ru
Госавтоинспекция информирует о проводимых дорожных работах с 9 по 13 июня текущего года. Так, ограничение движения по полосам будет введено на следующих участках автодорог:

- улица Пушкинская (на участке от Карла Либкнехта до улицы Ленина);
- улица Песочная (на участке от набережной до улицы Студенческая);
- улица Маслюкова;
- проспект имени М.Т. Калашникова;
- улица Союзная (на участке от здания 165а до улицы Камбарская);
- улица Молодежная (на участке от улицы Петрова до улицы Курченко);
- улица Самсонова;
- а/д «Ижевск - Ува» км 17-22 в Завьяловском районе.

Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанным участкам, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетом
изменившихся условий движения.


Теги
армия Владимир Путин правительство туризм Москва Воткинск ИжГТУ ДТП занятость Можга оружие вода бюджет Интернет терроризм конкурс Ижевск Ува траур животные СКП Малая Пурга творчество образование школа СМИ алкоголь ремонт полиция звезда МЧС дороги Балезино видео физкультура пенсия Россия Удмуртия кино Голливуд лес прокуратура Госсовет УР депутат здоровье суд ветеран зоопарк инвалид самолет рейтинг молодежь хоккей выставка праздник Александр Волков преступление медицина транспорт технологии религия Сарапул Завьялово спортсмен Новый год/Рождество Игра ГИБДД банк семья Ижавто пристав футбол погода телевидение наркотики ЖКХ финансы свадьба торговля Украина МВД дети пожар промышленность фестиваль мода Глазов розыск строительство Дмитрий Медведев музыка бизнес безопасность ГЖД выборы США долг природа штраф убийство
Все теги
Яндекс.Погода