Выходные в Удмуртии будут прохладными и дождливыми

Опубликована: Сегодня 13:28

фото: pxhere.com
Выходные в Удмуртии будут прохладными. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина, «температурный фон сохранится существенно ниже климатических норм первой декады июня».

10 и 11 июня временами в отдельных районах будут наблюдаться дожди. В дневное время воскресенья и понедельника температура воздуха поднимется лишь до +11..+16 °С.

Во вторник, 12 июня, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Утром будет прохладно, а днем воздух прогреется до +15..+20 °С.



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