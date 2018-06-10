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Выходные в Удмуртии будут прохладными и дождливыми
Опубликована: Сегодня 13:28 Выходные в Удмуртии будут прохладными. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина, «температурный фон сохранится существенно ниже климатических норм первой декады июня».
10 и 11 июня временами в отдельных районах будут наблюдаться дожди. В дневное время воскресенья и понедельника температура воздуха поднимется лишь до +11..+16 °С.
Во вторник, 12 июня, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Утром будет прохладно, а днем воздух прогреется до +15..+20 °С.
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