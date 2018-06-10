Выходные в Удмуртии будут прохладными и дождливыми

Опубликована: Сегодня 13:28



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10 и 11 июня временами в отдельных районах будут наблюдаться дожди. В дневное время воскресенья и понедельника температура воздуха поднимется лишь до +11..+16 °С.Во вторник, 12 июня, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Утром будет прохладно, а днем воздух прогреется до +15..+20 °С.