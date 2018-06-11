Традиционный праздник бесермян Кырбан прошел в Юкаменском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:19



Фото: Известия Удмуртской республики Фото: Известия Удмуртской республики

Традиционный бесермянский праздник моления о хорошем урожае Кырбан прошел близ села Ёжево в Юкаменском районе, сообщает газета Известия Удмуртской республики.

На праздник съехались бесермяне со всего севера Удмуртии: из города Глазова, Балезинского, Ярского, Юкаменского, Глазовского и других районов. Выступили бесермянские народные фольклорные коллективы из сел и деревень Юнды, Шамардан, Ворцы, Жувам Юкаменского, Балезинского, Ярского районов. Они воссоздали древние весенние обряды бесермян, целью которых были благоприятная для земледельцев погода и добрый урожай. Для всех гостей праздника Кырбан на кострах была приготовлена обрядовая каша. Для детей работала площадка с бесермянскими играми. Для всех желающих - этнодискотека, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Парни из разных бесермянских деревень состязались в ловкости, хозяйственной сноровке, силе и творческих способностях. Участники конкурса на скорость прикручивали колеса к телеге и доставляли телегу к финишу, забивали гвозди, сбивали мишени брошенной палкой, пели и танцевали.Напомним, что бесермяне являются коренным малочисленным народом Удмуртии. По данным переписи 2010 года, в России насчитывается чуть более 2000 бесермян. Большинство из них живет на севере Удмуртии, где сохранилось несколько десятков бесермянских деревень.