День города приходит в Ижевске в День России

Опубликована: 12 Июня 2018 г. 13:30





Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда предлагает льготное посещение музея до 20:00. Викторины, квесты по выставкам музея с 12:00 до 16:00. Развлекательная программа с участием спортивных и танцевальных коллективов на открытой площадке музея с 16:00 до 20:00.Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова предлагает экспозиции «Города начинались с заводов», «Природа Удмуртии», «Ижевские мотоциклы», «Мы – удмурты»В Парке им. Кирова откроют фан-зону, приуроченную к Чемпионату Мира по футболу. Кроме того там будет масса интересного: спортивные мастер-классы, конкурсы, жонглирование, выступления спортивных федераций Удмуртии, турнир по шахматам, игра в мини-футбол, награждение победителей фестиваля футбола, награждение участников велопарада, кинопоказ под открытым небом, выставка работ победителей и призеров фотоконкурса «Моя Удмуртия» и много другое.В Березовой роще (козий парк) пройдет Удмуртский национальный праздник «Гербер».Семейный чемпионат по рыбной ловле на поплавочную удочку сейчас идет на территория Набережной Ижевского водохранилища у лицея № 29.«День открытых дверей УдГУ» проходит на бульваре Гоголя.У здания администрации Ижевска уже возложили цветы к памятнику П.И. Шувалову и вручили свидетельства о занесении на Доску Почета города Ижевска гражданам и трудовым коллективам. начиная с полудня там идет интерактивно-развлекательная программа - выступление детских творческих коллективов, мастер-классы, спортивные площадки.Кроме того, по улицам Ижевска пройдет традиционный велопарад.На главной сцене в 21:10 начнется концерт Стаса Пьехи.У монумента «Навеки с Россией» около 20:00 начнется Этнодискотека от «Электроников DJs».