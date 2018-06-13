Пьяный водитель такси насмерть сбил ижевчанина на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: vk.com/udmurtiya18rus/Андрей Рублёв
Пешеход погиб прошедшей ночью в Ижевске после наезда автомобиля такси. Произошло смертельное ДТП на ул 40 лет Победы, напротив трамвайной остановки «ул. Т.Барамзиной», около полуночи. Пешеход двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил пьяный водитель.

«Водитель управлял ТС будучи в нетрезвом состоянии. Погибшему около 40 лет, по сообщению очевидцев передвигался по ПП не перебегая. Также по сообщениям очевидцев водитель Хёндай Солярис двигался более 100 км/ч», - написал Андрей Рублёв в группе ИГГС соцсети ВКонтакте.

Водитель такси прошел медосвидетельствование на состояние опьянения на месте происшествия, и прибор показал 0,99 промилле в выдыхаемом им воздухе. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.


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