Пьяный водитель такси насмерть сбил ижевчанина на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: vk.com/udmurtiya18rus/Андрей Рублёв фото: vk.com/udmurtiya18rus/Андрей Рублёв

«Водитель управлял ТС будучи в нетрезвом состоянии. Погибшему около 40 лет, по сообщению очевидцев передвигался по ПП не перебегая. Также по сообщениям очевидцев водитель Хёндай Солярис двигался более 100 км/ч», - написал Андрей Рублёв в группе ИГГС соцсети ВКонтакте.Водитель такси прошел медосвидетельствование на состояние опьянения на месте происшествия, и прибор показал 0,99 промилле в выдыхаемом им воздухе. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.