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Около 50 тыс жителей Удмуртии отпраздновали День России
Опубликована: 13 Июня 2018 г. 10:41 12 июня в 19 населенных пунктах Удмуртской Республики прошли 92 праздничных мероприятия, посвященные Дню России и 258-летию образования города Ижевска. В мероприятиях приняло участие около 50 тыс человек, из них в Ижевске – около 37 тысяч.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовалось более 1100 сотрудников полиции, 20 сотрудников Росгвардии, а также 123 члена добровольных народных дружин, 42 сотрудника частных охранных организаций и 12 представителей казачества.
При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.