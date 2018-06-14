Около 50 тыс жителей Удмуртии отпраздновали День России

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 10:41



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Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовалось более 1100 сотрудников полиции, 20 сотрудников Росгвардии, а также 123 члена добровольных народных дружин, 42 сотрудника частных охранных организаций и 12 представителей казачества.При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.