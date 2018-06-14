Сотрудники УФСИН пресекли доставку телефонов заключенным в Удмуртии

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 11:48

фото: 18.fsin.su
Возле колонии-поселения №10 задержан гражданин, перебросивший на территорию учреждения сотовый телефон. Сверток злоумышленник забросил на промышленную зону КП-10, где тот был изъят сотрудниками. В свертке обнаружен телефон и зарядное устройство.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Момент переброса зафиксирован камерами видеонаблюдения, что облегчит судебным органам принятие решения в отношении задержанного. КоАП в данном случае предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

А в исправительной колонии №6 (ст. Люга Можгинского района) бдительность проявили кинолог и его патрульно-розыскная собака по кличке Торэс. Пес привлек внимание сотрудника на два полиэтиленовых свертка во время обхода прилегающей к учреждению территории. При вскрытии в свертках, подготовленных к переброске, обнаружили 4 сотовых телефона.


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