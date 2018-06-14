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Роскачество назвало лучшее в России пиво перед ЧМ-2018
Опубликована: 13 Июня 2018 г. 14:04 По поручению правительства России, в преддверии чемпионата мира по футболу, Роскачество проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке. Как пишет Lenta, в ходе исследования 40 образцов ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу. При этом стоимость продукции составила от 67 до 260 рублей за литр.
Тем не менее, не было найдено ни одного «синтетического» продукта, сделанного, по заблуждению потребителей, из порошка, спирта, воды и различных добавок — красителей и усилителей вкуса. В Роскачестве отметили, что естественный способ производства пенного напитка является самым дешевым, и готовить «порошковое» пиво производителю нецелесообразно и экономически невыгодно.
Исследование проводилось с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. По результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.
Все подробности об исследовании пива, а также названия лучших и худших его марок можно прочитать на сайте Роскачества.