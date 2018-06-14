Ижевский Концерн «Калашников» изготовил для ЧМ-2018 электромобили и электромотоциклы

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 15:11

фото: kalashnikov.media
Ижевский Концерн «Калашников» по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы изготовил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум», которые будут задействованы во время предстоящего Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ИЖ Пульсар» и «Овум» - это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Мы гордимся тем, что эта техника станет одним из элементов логистики служб полиции на таком значимом событии, как Чемпионат мира по футболу», - отметил заместитель генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Электромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Электрокар характеризуется высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.

Электромотоцикл «ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт. час электроэнергии и у него очень низкий уровень шума. При этом, использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе. Простота управления обеспечивается отсутствием коробки передач и сцепления. Электромотоцикл не наносит вреда природе благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу.

Напомним, что впервые, Концерн «Калашников» представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции в августе 2017 года. Широкой аудитории их представили на форуме «Армия-2017».


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