За любовь к элитному алкоголю житель Удмуртии попал за решетку

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 17:33

фото: ok.ru
Условно осужденный любитель элитных спиртных напитков из Сарапула не оценил гуманности правосудия и был отправлен в тюрьму. Неоднократно судимого 33-летнего мужчину признали виновным в краже и двух грабежах. Следующие два с половиной года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

В марте - апреле 2018 года злоумышленник посещал торговые центры Сарапула в целях хищения алкоголя. Дважды он попадался на глаза сотрудникам магазинов, но в обоих случаях ему удалось скрыться.

Мужчина похитил алкогольную продукцию общей стоимостью 13 858 рублей. Он любил такие спиртные напитки как виски «Chivas Regal», «Jack Daniel`s», коньяк «Hennesy».

В прокуратуре отметили, что сарапульчанин ранее неоднократно судим за совершение преступлений небольшой и средней тяжести корыстной направленности, и ранее отбывал наказания в местах лишения свободы. В прошлом году был дважды осужден за кражи, но так и не встал на путь исправления.


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