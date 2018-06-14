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В выходные в Удмуртию придет лето
Опубликована: 13 Июня 2018 г. 18:41 Сегодня вечером в Удмуртии пройдут последние на этой неделе дожди. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.
С завтрашнего дня до конца недели существенных осадков не ожидается, однако произойдет очередное похолодание. В четверг, 14 июня прогнозируется не выше +12..+17°С и сохранится ветреная погода.
С субботы ожидается потепление: днем 16 июня прогнозируется +15..+20°С, а в воскресенье и в начале следующей недели по предварительному анализу ожидается до +23..+25°С в тени.