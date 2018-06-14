В выходные в Удмуртию придет лето

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 18:41



фото: ok.ru фото: ok.ru

С завтрашнего дня до конца недели существенных осадков не ожидается, однако произойдет очередное похолодание. В четверг, 14 июня прогнозируется не выше +12..+17°С и сохранится ветреная погода.С субботы ожидается потепление: днем 16 июня прогнозируется +15..+20°С, а в воскресенье и в начале следующей недели по предварительному анализу ожидается до +23..+25°С в тени.