В выходные в Удмуртию придет лето

Опубликована: 13 Июня 2018 г. 18:41

фото: ok.ru
Сегодня вечером в Удмуртии пройдут последние на этой неделе дожди. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

С завтрашнего дня до конца недели существенных осадков не ожидается, однако произойдет очередное похолодание. В четверг, 14 июня прогнозируется не выше +12..+17°С и сохранится ветреная погода.

С субботы ожидается потепление: днем 16 июня прогнозируется +15..+20°С, а в воскресенье и в начале следующей недели по предварительному анализу ожидается до +23..+25°С в тени.


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