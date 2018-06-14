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Житель Глазова брызнул в лицо полицейскому из газового баллончика
Опубликована: Сегодня 09:37 Признанный виновным в применении насилия в отношении представителя власти житель Глазова отделался судебным штрафом. Ранее судимый 33-летний мужчина брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому.
В марте этого года дежурившие сотрудники полиции прибыли по сообщению о семейной ссоре в дом осужденного, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественное спокойствие. Полицейский потребовал мужчину пройти в служебный автомобиль, однако тот отказался и, достав газовый баллончик, распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ. В результате полицейский получил химический ожог глаз.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.