Житель Глазова брызнул в лицо полицейскому из газового баллончика

Опубликована: Сегодня 09:37

фото: ystav.com
Признанный виновным в применении насилия в отношении представителя власти житель Глазова отделался судебным штрафом. Ранее судимый 33-летний мужчина брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому.

В марте этого года дежурившие сотрудники полиции прибыли по сообщению о семейной ссоре в дом осужденного, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественное спокойствие. Полицейский потребовал мужчину пройти в служебный автомобиль, однако тот отказался и, достав газовый баллончик, распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ. В результате полицейский получил химический ожог глаз.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.


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