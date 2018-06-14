Житель Глазова брызнул в лицо полицейскому из газового баллончика

Опубликована: Сегодня 09:37



фото: ystav.com фото: ystav.com

В марте этого года дежурившие сотрудники полиции прибыли по сообщению о семейной ссоре в дом осужденного, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественное спокойствие. Полицейский потребовал мужчину пройти в служебный автомобиль, однако тот отказался и, достав газовый баллончик, распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ. В результате полицейский получил химический ожог глаз.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.