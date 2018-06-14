В Можге молодой байкер сбил женщину с коляской и ребёнком и скрылся

Опубликована: Сегодня 13:14



фото: скриншот видео/vk.com/mozhgatoday фото: скриншот видео/vk.com/mozhgatoday

На кадрах видно, что автомобили останавливаются на красный сигнал светофора и пропускают пешеходов, идущих по «зебре». В следующий момент появляется мотоцикл и сбивает идущую с пустой коляской женщину и ребёнка. Не останавливаясь, байкер скрывается с места ДТП.Позже появилась информация, что мотоциклист найден, ему 17 лет. На него составлены административные материалы.