В Можге молодой байкер сбил женщину с коляской и ребёнком и скрылся

Опубликована: Сегодня 13:14

фото: скриншот видео/vk.com/mozhgatoday
В Можге мотоциклист сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Видеозапись с дорожной камеры появилась в группе «Можга сегодня» на сайте ВКонтакте во вторник, 12 июня.

На кадрах видно, что автомобили останавливаются на красный сигнал светофора и пропускают пешеходов, идущих по «зебре». В следующий момент появляется мотоцикл и сбивает идущую с пустой коляской женщину и ребёнка. Не останавливаясь, байкер скрывается с места ДТП.

Позже появилась информация, что мотоциклист найден, ему 17 лет. На него составлены административные материалы.


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