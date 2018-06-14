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В Можге молодой байкер сбил женщину с коляской и ребёнком и скрылся
Опубликована: Сегодня 13:14 В Можге мотоциклист сбил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Видеозапись с дорожной камеры появилась в группе «Можга сегодня» на сайте ВКонтакте во вторник, 12 июня.
На кадрах видно, что автомобили останавливаются на красный сигнал светофора и пропускают пешеходов, идущих по «зебре». В следующий момент появляется мотоцикл и сбивает идущую с пустой коляской женщину и ребёнка. Не останавливаясь, байкер скрывается с места ДТП.
Позже появилась информация, что мотоциклист найден, ему 17 лет. На него составлены административные материалы.