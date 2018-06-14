Новый асфальт на проспекте Калашникова в Ижевске демонтируют

Опубликована: Сегодня 14:23

фото: Миндортранс УР
В Ижевске приостановлены работы по укладке асфальта на проспекте Калашникова. Выяснилось, что подрядчик - ООО «Радонеж» - начал устройство выравнивающего слоя покрытия самовольно и без согласования.

«Асфальтовая смесь укладывается на неподготовленное основание, на влажную поверхность, в грязь. Уже сейчас на покрытии заметны множественные трещины», - уточнили в Службе благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска.

Экстренно собравшаяся комиссия, в которую вошли представители администрации Ижевска, генподрядчика, Миндортранса УР и независимого инженерного сопровождения, приняла решение работы немедленно остановить.

В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении демонтажа уложенного асфальта и повторной укладке выравнивающего слоя за счет средств подрядчика.

В региональном Миндортрансе подчеркивают, что ситуация находится под контролем: работы, выполненные с нарушением технологии приниматься и оплачиваться не будут.

Напомним, ремонт проспекта Калашникова проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке протяженностью 1,6 км запланирована укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия.


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